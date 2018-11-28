В Украине проводится передислокация подразделений Вооруженных сил к границе с РФ, где ожидается возможное начало сухопутной агрессии. Об этом во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе

«Большинство из вас уже знают, что такое боевые действия, большинство из вас заслуживают почет и уважение Украины за то, что в трудную минуту вы стали на защиту украинской земли и украинского народа», - сказал Президент.

При этом Глава государства подчеркнул, что «сейчас нам надо повышать мастерство и обеспечить эффективную подготовку для того, чтобы в случае необходимости враг потерпел поражение, заплатил высокую цену за безответственное решение о вторжении на украинскую территорию».

«Здесь позиция должна быть абсолютно четкой - мы должны сократить период боевого слаживания, ускорить боевую подготовку и обеспечить в соответствии с графиком передислокацию подразделений к границе с Российской Федерацией, где мы ожидаем возможного начала сухопутной агрессии», - сказал Президент во время общения с главой Генерального штаба, министром обороны и командиром части.

«Нам нужно сейчас держать порох сухим. Нам нужно сейчас в любой момент дать отпор агрессору», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства сообщил, что кроме штатной численности военных бригад и резерва первой очереди, «мы сегодня имеем уже сотни заявлений участников АТО, готовых немедленно вернуться в свои части и подразделения, использовать свои знания и тот уровень боевой подготовки для того, чтобы защитить страну».

Верховный Главнокомандующий ВСУ поблагодарил танкистам за высокий боевой дух и готовность защищать страну: «Танкисты - это всегда элита Вооруженных Сил. Очень непростая служба, но чрезвычайно эффективна, когда ты хочешь поразить врага. Я рад сегодня видеть ваши улыбки, уверенность, спокойствие ».

«Нам есть чем защитить родную землю. Победа точно будет за нами, потому что мы бьемся за свое - за нашу Украину, за нашу землю, за наш народ», - сказал Президент.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Также все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы.

27 ноября Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны между Россией и Украиной из-за увеличения российского военного контингента на границе.