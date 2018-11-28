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В оккупированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи – по трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы «Бал». Ролик опубликован на YouTube-канале российского пропагандистского канала RT, сообщает Лига.Новости.

В октябре этого года ракетные комплексы, в том числе «Бал», оккупанты подняли по тревоге для участия в так называемом зачетном тактическом учении. 

 

 

Комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, а также защиты побережья на десантоопасных направлениях.
ForUm

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