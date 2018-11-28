Нападение и захват российскими военными украинских моряков и кораблей – чрезвычайное происшествие, которое произошло впервые за 4,5 года российской агрессии, и угроза полномасштабного российского вторжения в Украину остается. Об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«На самом деле то, что произошло 25 ноября – это чрезвычайное событие впервые за 4,5 года российской агрессии. Официально, без всякого срыва шевронов, без «зеленых человечков» российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооруженных сил Украины», - сказал Порошенко.

Президент продемонстрировал материалы разведывательных данных и спутниковые снимки: «Разведка предоставила несколько доказательств. Я их хочу вам впервые продемонстрировать. Это российская военная база, которая расположена в 18 км от нашей границы. За 17 сентября, 24 сентября. Это все танки. Это октябрь».

«Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений – никак это увеличение не оправдывает», - отметил он.

Глава государства добавил: «И после инцидента, который произошел в Азовском море, мы должны были обеспечить украинские Вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения. Эти танки еще не выведены. Они остаются там».

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это – игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией », - подчеркнул Президент.

По его словам, поэтому было необходимо введение военного положения.

Он также продемонстрировал данные о количестве кораблей и резком их увеличении в Азовском море: названия, типы, количество. «Мы видим, что в Азовском море они расположены по всей акватории, делая особую концентрацию в районе Керченского канала. То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, подведением средств радиоэлектронной борьбы, с подводом десанта, спецназа. И всего остального», - отметил Порошенко.

Президент привел сравнительные данные о количестве российских войск, которые были в Крыму, в 2014 году и в 2018 году. «Какую бы позицию вы не взяли... Солдат увеличилось втрое, БТРов - в пять раз, артиллерии – почти в 10 раз. Самолетов, систем залпового огня, кораблей - минимум в 5-10 раз. Это происходит захват сейчас», - отметил он.

Президент особо подчеркнул, что украинские корабли действовали в строгом соответствии с международным правом, в строгом соответствии с двусторонним соглашением об использовании Черного и Азовского морей. О своих действиях они сообщили заранее, четко следуя указаниям trafic-контроля Керчи, которые приказали им разместиться в определенной зоне акватории и ждать дальнейших указаний по очереди для прохода каналом Керченского пролива.

Президент отметил: «Потом мы все видели на видео – атака военных кораблей на первом этапе без применения оружия, но тараном попытки потопить наши корабли. И когда командующий Военно-Морских сил, увидев эти тогда еще провокационные действия Черноморского флота РФ и пограничной служб ФСБ России, отдал приказ нашим кораблям развернуться и возвращаться в Одессу».

При этом этот инцидент произошел в нейтральных водах и по нашим кораблям был открыт огонь. «Корабли были поражены, были ранены моряки. Произошел штурм. Наши защищались и только защищались. Я уверен, что целью была провокация для того, чтобы мы открыли огонь, и желательно было бы, чтобы кого-то убили. И я не исключаю, что после этого сценарий был бы подобным сценарию в 2008 году в Грузии», - добавил Порошенко.

По словам главы государства, согласно информации начальника Генштаба Виктора Муженко, есть четкие доказательства, что по нашим кораблям открылся огонь и с самолетов Российской Федерации. «И это – полномасштабное военное действие, которое четко подпадает под международное определение агрессии, определенное конвенциями ООН», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что мы имеем «четкие данные, что это только начало». «Вчера пытались те данные, которые не секрет, продемонстрировать: перехват переговоров российских моряков, где было четко определено, что команду на открытие огня на поражение они получили от своего командования. То есть, это была лицензия на убийство».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

27 ноября 12 из них арестованы российским судом.