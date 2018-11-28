Специальный выпуск официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины» №226 с текстом закона об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» и постановления парламента «О назначении очередных выборов президента Украины» опубликован на сайте издания в среду.

Вместо опубликованного выпуска №225 за 28 ноября на сайте «Голоса Украины» был опубликован сдвоенный выпуск №225-226, который представляет собой предыдущий, дополненный спецвыпуском. Как сообщает Интерфакс-Украина, в настоящее время готовится также бумажная версия.

«У нас печатается спецвыпуск. Только-только отдали в типографию. Скоро будет бумажный вариант», - сказал собеседник агентства.

Также выпуск содержит текст постановления Верховной Рады об обращении украинского парламента к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам стран мира в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины. Опубликован и сам текст обращения.

Напомним, сегодня, 28 ноября, Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».