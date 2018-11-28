Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал граждан не поддаваться паническим настроениям в связи с введением в 10 областях страны военного положения, а спокойно жить обычной жизнью, учиться и работать спокойно. Об этом он сказал, открывая заседание правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Я понимаю, что решение парламента воспринимается тяжело. Понимаю, что чувствуют люди. Но я хочу подчеркнуть – это ответ на агрессивные и беспрецедентные действия, произошедшие в последнее время со стороны вооруженных сил России против украинских моряков. Все видели эти циничные видеокадры, которые описывали ситуацию», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что сектор безопасности и обороны, сфера охраны жизни военных и их социальная защита – всегда был одним из приоритетов.

«И сейчас мы все работаем над тем, чтобы мобилизовать мир и вернуть наших моряков, - сказал Гройсман. - Мы уже почти пятый год живем в условиях агрессии России. Поэтому должны быть сильными и устойчивыми. Вооруженные силы Украины, правительство, местные органы власти сделают все, чтобы повысить уровень безопасности и обороны внутри страны. Украинцы, живите обычной жизнью – работайте, учитесь, рожайте детей. Но надо всегда быть готовым отразить агрессию. Для нас важно быть сильными экономически и финансово состоятельными».

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).