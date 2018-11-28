Все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на границе и которые были перекрыты участниками акции на автомобилях иностранной регистрации, полностью разблокированы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке», – сказано в сообщении.

Напомним, 25 ноября в Волынской и Львовской областях водители автомобилей на иностранной регистрации перекрыли пропускные пункты на границе с Польшей.

26 ноября участники акции частично или полностью продолжили блокировать движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино», «Угринов», «Грушев», «Смильниця», «Доманово».

27 ноября митингующие разблокировали движение в международных пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодин» в Волынской области, а также пункты пропуска на границе с Польшей.