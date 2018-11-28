также в разделеОбщество
28 ноября. Картина дня 12
В Карпатах начался лавинный сезон 11
Климкин: Украинские моряки – военнопленные, на них не распространяется российское право 18
На турбазах в районе Арабатской стрелки планируют разместить военных 49
В Генштабе заверили, что мобилизации пока не будет 50
Кабмин выделил помещение для антикоррупционного суда 13
«Нафтогаз» объяснил, почему не допустил Счетную палату к проверке 17
НАПК проверит СБУ, ГПУ, НБУ и еще 31 ведомство 15
Суд арестовал имущество сына депутата Березкина 20
В Крыму арестовали всех захваченных украинских моряков 63
В сети появился фейк о конфискации «евроблях» для армии 26
Кабмин вернул Почаевскую лавру Кременецко-Почаевскому заповеднику 42
Порошенко заявил о передислокации войск к границе с РФ 332
Военное положение не повлияет на работу КПВВ на Донбассе 27
Президент: В случае вторжения РФ будет повышено денежное обеспечение военных 30
В Крыму арестовали еще двоих украинских моряков 100
Суд в Крыму арестовал украинского моряка и сотрудника СБУ 49
Минюст обратился в ЕСПЧ для защиты украинских моряков 18

Все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на границе и которые были перекрыты участниками акции на автомобилях иностранной регистрации, полностью разблокированы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке», – сказано в сообщении.

Напомним, 25 ноября в Волынской и Львовской областях водители автомобилей на иностранной регистрации перекрыли пропускные пункты на границе с Польшей.

26 ноября участники акции частично или полностью продолжили блокировать движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино», «Угринов», «Грушев», «Смильниця», «Доманово».

27 ноября митингующие разблокировали движение в международных пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодин» в Волынской области, а также пункты пропуска на границе с Польшей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги