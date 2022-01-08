Газета The New York Times составила и опубликовала карту, на которой показала, по ее данным, в расположение российских войск вдоль границы с Украиной. Эти войска, пишет газета, угрожают эскалацией конфликта с Украиной и потенциально могут открыть новый фронт. По информации газеты, они окружают Украину с трех сторон, передает УНН.

На карте указан род войск, их численность, виды техники. Газета объясняет, что составил карту на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

По данным западных и украинских чиновников, у границы с Украиной сейчас находятся 100 тыс. военных. Однако, по оценкам спецслужб США, Кремль разработал военную операцию с участием 175 тысяч военных, пишет NYT. Издание также отмечает, что, по мнению аналитиков, пока неясно, планирует ли Москва вторгнуться на территорию Украины. При этом, отмечают они, сейчас Россия находится “на пути” к получению всего, что необходимо для начала вторжения.

На карте The New York Times указано десять основных скоплений российских войск в пределах досягаемости украинской границы. Почти все они, по данным издания, включают артиллерию, тяжелую технику и танки.

Две группы войск, по данным NYT, расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область). Еще три группы расположились неподалеку от русского Воронежа, указано на карте. Эти войска, отмечает NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа дислоцирована в районе Волгограда, две — у границы с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, отмечает издание. Еще два расположения военных, по ее данным, — у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории аннексированного Крыма.

Напомним, накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в продвижении "ложного нарратива о том, что ей угрожают Украина и НАТО, чтобы оправдать наращивание войск у границы с Украиной.