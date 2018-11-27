Во Львовской области движение транспорта, которое частично было заблокировано владельцами автомобилей на еврономерах в пунктах пропуска на границе с Польшей, в настоящее время разблокировано.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает УНИАН.

Согласно сообщению, пункты пропуска «Грушев», «Смильница», «Угринов» были разблокированы вчера, 26 ноября. По состоянию на 12.30 27 ноября разблокированы пункты пропуска «Краковец», «Шегини», «Рава-Русская».

По данным полиции, все пункты пропуска на территории Львовской области в настоящее время разблокированы, однако возле пунктов пропуска «Шегини» и «Краковец» продолжает находиться незначительное количество лиц, принимавших участие в акциях протеста. Однако они не прибегают к протестным мерам и блокированию.



По данным полиции, все пункты пропуска на территории Львовской области в настоящее время разблокированы, однако возле пунктов пропуска «Шегини» и «Краковец» продолжает находиться незначительное количество лиц, принимавших участие в акциях протеста. Однако они не прибегают к протестным мерам и блокированию.

По данным Госпогранслужбы, на данный момент осложненным остается движение через пункты пропуска «Малый Березный» и «Ужгород» - на границе со Словакией, и «Тиса», что на границе с Венгрией.

Напомним, 25 ноября в Волынской и Львовской областях водители автомобилей на иностранной регистрации перекрыли пропускные пункты на границе с Польшей.

26 ноября участники акции частично или полностью продолжили блокировать движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино», «Угринов», «Грушев», «Смильниця», «Доманово».

27 ноября митингующие разблокировали движение в международных пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодин» в Волынской области.