В Волынской и Львовской областях водители автомобилей на иностранной регистрации перекрыли пропускные пункты на границе с Польшей.

Об этом сообщают очевидцы с места события, передает УНИАН.

Как отмечается, парализовано движение на пунктах «Рава-Русская», «Краковец», «Устилуг», «Ягодин», «Грушев», на подъездах к границе образовались многокилометровые очереди. По словам очевидцев, возле пункта «Ягодин» «евробляхеры» начали жечь шины, после чего на территорию таможни подъехало подкрепление пограничников.

Как выяснилось, причиной перекрытия въездов стало то, что 25 ноября вступил в силу «закон о «евробляхах», поэтому отныне водители автомобилей с иностранной регистрацией, въезжая в Украину, должны оплатить залог, который составляет в среднем 3000 евро. В противном случае людей разворачивают обратно.

Госпогранслужба усилила меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе. В частности, созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы, происходит постоянный обмен информацией с Нацполициею и другими органами, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим Госпогранслужба обратилась ко всем путешествующим гражданам с просьбой учесть эту информацию при выборе маршрута путешествий и для выбора оптимального маршрута движения.

Как сообщалось ранее, лидер движения «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич заявил, что уличные акции протеста против закона о растаможивании автомобилей привели к потере доверия со стороны украинцев, и анонсировал политический метод борьбы.