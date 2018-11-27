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Водители автомобилей на иностранной регистрации разблокировали движение в международных пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодин», сообщает сектор коммуникации полиции в Волынской области.

Так, транспортные средства начали пересекать границу в «Устилуге» еще с ночи.

Движение автотранспорта на пункте пропуска «Ягодин» возобновили сегодня утром.

В то же время, по данным Государственной пограничной службы, осложненным остается движение через пункты пропуска на государственной границе с Польшей - «Шегени», «Краковец» и «Ягодин». Также ограниченным является движение через пункты пропуска «Малый Березный» и «Ужгород» - на границе со Словакией, и «Тиса», что на границе с Венгрией.

«Госпогранслужба продолжает проводить меры по поддержке безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе. Для этого созданы ситуативные группы, а в случае разблокирования этих направлений - готовы дополнительные наряды пограничников, чтобы обеспечить быстрый бесперебойный пропуск участников международного движения. Кроме того, происходит постоянный обмен информацией с Нацполицией и другими взаимодействующими органами и смежными сторонами», – говорится в сообщении.

В связи с этим Госпогранслужба обращается ко всем путешествующим гражданам с просьбой учесть эту информацию при выборе маршрута путешествий и для избрания оптимального маршрута движения.

Напомним, 25 ноября в Волынской и Львовской областях водители автомобилей на иностранной регистрации перекрыли пропускные пункты на границе с Польшей.

26 ноября участники акции частично или полностью продолжили блокировать движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино», «Угринов», «Грушев», «Смильниця», «Доманово».
ForUm

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