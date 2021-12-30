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В 2021 году более чем на 15% вырос показатель недопуска через государственную границу Украины граждан России – всего 6400 человек, сообщила Госпогранслужба.

Согласно сообщению, в пропуске в Украину охранники границы отказали более 42 тысячам человек.

 «Этот показатель вырос в 1,7 раза, в частности, по поддельным документам пытались пересечь госграницу 1,2 тысячи нарушителей», – говорится в сообщении.

В этом году пограничникам пришлось противодействовать нелегальной миграции, контрабанде оружия, наркотиков, незаконному перемещению товаров через границу, а также привлекались к мероприятиям по «противодействию распространению пандемии, реагировали на угрозы по наращиванию Россией военного присутствия вблизи Украины и миграционный кризис между Беларусью и ЕС».

Кроме того, пограничники не пропустили в Украину 8,8 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов, что в 1,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Также задержаны 12,3 тысячи нелегальных мигрантов, из них – более 1,3 тыс. за попытку незаконного пересечения границы и 10,8 тысячи человек за нарушение правил пребывания в Украине. В целом, эти показатели выросли на 38%», – сообщили в ведомстве.
ForUm

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