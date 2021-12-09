Правительство утвердило старт экспериментального проекта «Электронная очередь пересечения границы». Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров Украины 9 декабря.

«Идея работы очереди достаточно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Проект позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней. Также будут созданы удобные зоны ожидания. Введение «Электронной очереди» улучшит имидж нашего государства и инвестиционный климат», – подчеркнул шлава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина имеет значительный транспортный потенциал, и украинские пункты пропуска на границе не должны становиться преградой. По его словам, в этом году принят план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 и строительство 12 новых пунктов пропуска. Общий объем программы – почти 10 млрд грн на 3 года.