Министерство инфраструктуры Украины обеспокоено подорожанием морских поставок грузов вследствие простоев торговых судов в Азовском море из-за незаконных действий России.



Как заявил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян, в настоящее время есть проблемы, связанные с незаконными остановками торговых судов, которые имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив и акваторию Азовского моря, сообщает УНИАН.

«Мы понимаем, что простои судов увеличивают стоимость фрахта для судовладельцев и компаний, которые поставляют свою продукцию с портов Мариуполя и Бердянска в страны ЕС… Мы видим четко, что идет удорожание поставок, и это нас беспокоит, поскольку это не только Украина платит, но и европейские налогоплательщики, из-за того, что россияне хотят поплавать на лодках», - сказал министр.

Он также добавил, что события в портах Азовского моря отслеживаются в режиме онлайн с целью оперативного реагирования на любую внештатную ситуацию.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).