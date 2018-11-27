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В условиях военного положения «Укрпочта» будет работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба компании.

«Укрпочта» работает в штатном режиме, и введение военного положения в некоторых областях не повлияет на ее работу: условия выплаты пенсий и пересылки почтовой корреспонденции не изменятся. Клиенты по-прежнему будут получать услуги в почтовых отделениях в полном объеме», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что изменений в ценах на услуги и сервисы компании не произойдет. Никаких изменений в графике работы также не предусмотрено.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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