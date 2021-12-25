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Уже с 25 декабря в Украине начнется целая череда новогодних праздников, во время которой популярные почтовые операторы могут изменять график работы.

"Сегодня" узнали, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" во время новогодних и рождественских праздников, и готовы рассказать вам.

График работы "Новой почты"

В пресс-службе сообщили, что график работы некоторых отделений может отличаться, но компания будет работать в следующем режиме:

25 декабря – работа по обычному графику субботы;

27 декабря – работа по обычному графику;

31 декабря (пятница) – работа отделений по расписанию субботы;

1 и 7 января можно получить загруженные в почтоматы посылки, не будут работать курьеры, отделения, новые посылки в почтоматы загружать не будут.

3 января – отделения и курьерская доставка будут работать по графику воскресенья.

Подробное расписание нужного вам отделения можно посмотреть по ссылке.

График работы "Укрпочты"

"Укрпочта" сообщила, что в день празднования Рождества по григорианскому календарю, то есть 25 декабря, отделения будут работать, но не все, а только дежурные. Их список можно найти по ссылке.

24 и 27 декабря "Укрпочта" будет работать по обычному графику. А вот 1 и 7 января у компании выходной, однако ожидается, что некоторые отделения могут работать в дежурном режиме. В остальные дни отделения работают в обычном режиме.
ForUm

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