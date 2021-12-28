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Оператор почтовой связи «Укрпочта» выпустил марку с изображением афонского старца иеросхимонаха Аввакума (Вакарова) из Закарпатья.

Фейсбук / Сергей Шумило

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук директора Международного института афонского наследия Сергея Шумило, выпуск марки приурочен к 50-летию со времени праведной кончины иеросхимонаха Аввакума в 1972 году.

Марка «Старец Аввакум Афонский (Вакаров; 1899–1972)» стоит 10,5 грн, что соответствует тарифу на пересылку простого письма в пределах Украины. Почтовый блок состоит из девяти марок.

Историк Сергей Шумило допускает, что это первая марка в истории Укрпочты с изображением афонского старца.

Иеросхимонах Аввакума (Вакарова) подвизался 46 лет на Святой Горе в ХХ веке и был учеником известного православного святого преподобного Силуана Афонского.

Как сообщалось ранее, в Оксфорде на английском языке издали новую книгу украинского историка Сергея Шумило «Старец Аввакум с Афонской горы. Жизнь афонского иеросхимонаха Аввакума (Вакарова)».
ForUm

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