Президент Петр Порошенко подписал указ о внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны в части продолжительности действия военного положения.

Соответствующий документ №392/2018 обнародован на сайте Главы государства.

Так, пункт 3 решения СНБО от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине», введенного в действие указом Президента от 26 ноября №390, изложен в следующей редакции:

«3. Предложить Президенту Украины ввести с 14:00 26 ноября 2018 военное положение в Украине сроком на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018», – сказано в документе.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).