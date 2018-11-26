Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов называет «политической спекуляцией» разговоры о введении военного положения для отсрочки президентских выборов.

Об этом он заявил на заседании парламента, сообщает УНИАН.

«Любые обвинения о переносе выборов президента Украины безосновательны», - подчеркнул Турчинов.

По его словам, президент Украины, чтобы опровергнуть все эти обвинения, сократил срок, на который вводится военное положение, до 30 суток. «То есть, при отсутствии военной агрессии, при отсутствии фактически развязывания Россией полномасштабной войны, действие военного положения должно закончиться до конца текущего года», - сказал секретарь СНБО.

«Эти обвинения являются фактически политической спекуляцией. Я не хочу никого обидеть», - добавил Турчинов.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток (с 14:00 26 ноября 2018 до 14:00 25 января 2019.). Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.