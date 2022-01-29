Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он не исключает свое участие в президентских выборах.

«Мне кресла не нужны. У меня все в жизни есть. Когда будут президентские выборы, тогда я с большим удовольствием смогу дать вам ответ. Но если нужно будет, то я не исключаю этого», — сказал он в эфире Свободы слова Савика Шустера, пишет Новое время.

По словам Кличко, те, кто находится сейчас при власти — постоянно думают о выборах.

«Но выборов нет. Им очень нравится, они схватились за эти кресла», — сказал он.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что после вопросов о президентских амбициях к нему приходят с обысками.

В то же время Кличко добавил, что его партия Удар готовится к выборам в Верховную Раду.

Как сообщалось ранее, правительство, согласовав увольнение глав трех районных администраций Киева, присоединилось к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине, заявил мэр столицы Виталий Кличко.