Провал операции по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнер" - это унижение силовых структур Украины. Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Это унижение наших силовых структур, это разрушение институтов, на которых держится Украина. Прыгавший с парашюта знает, что прыгать можно тогда, когда самолет находится на определенной высоте. Потому что позже скачок – суицид. То же касается проведения операций. Фактически, перенести операцию – обречь ее на полное фиаско", - сказал он.

По его мнению, украинские власти согласились сначала на перенос операции по задержанию "вагнеровцев", а затем вообще отменили ее из-за желания понравиться Путину.

"Свертывание военных операций, запрет активно отвечать на агрессию российских военных на Востоке – это все формат этого мира любой ценой. Путин, поверьте мне, считается только с силой. А вот эти шаги на встречу только ведут нас в бездну.

Безусловно, кроме сворачивания операции была еще и информация, переданная в Беларусь, чтобы чужими руками остановить проведение операции. И они (украинская власть, – ред) считали, что Путин воспримет это положительно и это приблизит их, наверное, к миру. Но нас это приблизило к новым потерям, слезам матерей, детям жен, которые потеряли своих мужей, родителей", - отметил Турчинов.

Напомним, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что власти Украины совершили "политическое преступление", скрывая данные, собранные в рамках спецоперации по "вагнеровцам".

По его словам, сведения могли помочь и другим государствам.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.