также в разделеПолитика
Юлия Гришина из «СН», любовница Ермака, опять опозорилась на Рождество Христово 62
Погребинский: Зеленский стал заложником "партии войны", выбрав в качестве своего врага Медведчука, и это обернется для него плачевным результатом 29
ГБР: Порошенко не планировал зарубежный визит, а купил билет на самолет после вручения повестки 41
Размещение российских войск в Казахстане не повлияет на военное планирование РФ у границ Украины 18
Суд арестовал активы и счета Прямого и 5 каналов 18
Шмыгаль и Боррель договорились о проведении заседания Украина-ЕС 10
Зеленского заметили в Буковеле за обедом с Ермаком 36
Печерский суд арестовал имущество Порошенко 82
Запад и Россия принуждают Украину к выполнению минских соглашений. Зеленскому придется освободить Медведчука 122
Медведчук: Сегодня власть Зеленского взяла курс на полный отказ от мирного урегулирования на востоке Украине 141
Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января 332
Кушнир: Жалобные посты омбудсмена Денисовой о здоровье удерживаемой украинки – это «Школа лицемерия» 30
Украинский посол уверен, что Меркель после отставки не будет работать на РФ 24
КИУ: Де-факто в монобольшинстве всего 217 депутатов 21
Глава МИД Франции: С РФ необходимо вести «требовательный диалог» 16
Киба: Из-за Зеленского в Кремле считают, что США ведут двойную игру 51
Медведчук: Вся правоохранительная система превратилась в преступный инструмент. СНБО и прокуратура действует в угоду одному человеку 16
Зеленский подписал закон о регулировании трансплантации в Украине 13

Александр Турчинов призвал инициировать введение жестких санкций против всех причастных к кровопролитию в Казахстане и интервенции этой страны.

Чтобы остановить раскрутку маховика российской военной агрессии, Украина должна немедленно инициировать введение жестких санкций против Токаева, клана Назарбаевых и всех казахских силовиков, причастных к кровопролитию, а также России, начавшей оккупацию Казахстана. Об этом в своем блоге написал Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, необходимо ввести обещанные Западом санкции против России, войска которой ворвались в суверенное государство, и "это нужно делать не в абстрактном будущем, а прямо сейчас".

"Руководству нашей страны нужно переключиться с борьбы против оппозиции на борьбу с агрессором. Нужно безотлагательно принять реалистический Государственный оборонный заказ, внести изменения в Бюджет 2022, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением, профинансировать терроборону и увеличить денежное обеспечение военнослужащих", – написал Александр Турчинов.

По его мнению, затягивание решения этих вопросов и пассивная реакция Запада и Украины на оккупацию Казахстана "спровоцирует Кремль на дальнейшие масштабные агрессивные шаги, направленные на восстановление "империи зла" в границах Советского Союза".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги