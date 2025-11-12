Уклонение от правосудия и скрытая мобилизация: какие шаги и почему предпринимает страна-агрессор

Целый ряд очевидных и завуалированных законодательных шагов, которые прямо и косвенно касаются российско-украинской войны, были предприняты в последние дни в РФ. Подробнее об этом – далее в материале ForUA.

Российская так называемая правительственная комиссия по законопроектной деятельности на своем заседании в понедельник, 10 ноября, одобрила инициативу местного Кабмина, которой предлагается запретить исполнение на территории РФ решений иностранных и международных судов, если они не основаны на международных договорах России или резолюциях Совета Безопасности ООН. Инициаторы документа предлагают дополнить действующий росфедеральный закон «О судебной системе РФ» положением, которое гласит: не подлежат исполнению постановления иностранных судов, получивших полномочия от других стран без участия России, а также решения международных судов, компетенция которых не подтверждена Советом Безопасности ООН.

Отметим, что действующая формулировка предусматривает, что обязательность для России постановлений судов иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется международными договорами Российской Федерации. Как отмечает по этому поводу агентство Reuters, в случае принятия (а в этом нет никаких сомнений – Ред.) поправок Россия будет иметь право не выполнять решения иностранных или международных судов при отсутствии соответствующего международного договора или решения Совбеза ООН. Попутно отмечается, что указанные поправки будут применены, например, к приговорам Международного уголовного суда (МУС), решением которого, напомним, Путин признан международным преступником и находится в розыске. Между тем Россия ранее уже отозвала свое намерение стать участником Римского статута, на основании которого действует МУС.

Впрочем, в данном контексте важно отметить, что под ограничения подпадут не только решения МУС, но и другие международные уголовные суды - например, возможный трибунал по Украине. Напомним, что прошлым летом Совет Европы заключил соглашение с официальным Киевом о создании специального трибунала против путинской России. При этом, не далее как в октябре 2025 года глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что стать участниками этого трибунала обязались 25 государств-членов Евросоюза (ЕС), также было объявлено о выделении на его создание 10 млн евро. На болотах такую инициативу легитимной не признают и, как видим, штампуют все новые и новые «законопроекты», которые позволят Москве открещиваться от действия международной Фемиды. Таким образом, Россия не намерена выполнять решения органов международной уголовной юстиции, если не участвовала в их создании (на договорной или иной основе) и не участвует в их деятельности. Как действовать цивилизованному миру в условиях, когда агрессор с высокой башни откровенно плюет на установленные правила - пока не понятно.

Между тем, того же 10 ноября российский Минюст выступил с инициативой запретить депортацию иностранцев, участвующих в путинской «спецоперации». Таким образом, иностранцев, участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ или других воинских формированиях, нельзя будет депортировать из России или выдать другим странам. Кроме того, иностранцам, воевавшим за страну-агрессора, нельзя будет отказать в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ. Запрещено и аннулировать эти документы. По мнению экспертов, ключевая цель инициативы — защитить иностранцев от вероятного уголовного преследования у себя на родине.

Пытаясь защитить чужаков, страна-агрессор параллельно проводит сейчас и скрытую мобилизацию собственных «освободителей». РосСМИ и паблики об этом тематическом кейсе по понятным причинам не пишут, но на данный факт и его вероятные последствия в общевоенном контексте указывает политолог Вадим Денисенко: «На днях стало известно, что сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов для «охраны значимых объектов». Проще говоря, скрытая мобилизация стартовала. Пока сложно говорить о масштабах и количестве этих самых резервистов. Сейчас могу только высказать гипотезу, что главная задача — в течение зимы накопить дополнительно 110-150 тысяч. Но повторюсь — это гипотеза. Главный вопрос, на который нет ответа — насколько провиснет набор на контракт. Исходя из этой цифры, мы сможем дать ответ на вопрос: «Это накопление дополнительных ресурсов или восполнение потерь от недобора?». Я склоняюсь к тому, что мы увидим относительно небольшое накопление дополнительных ресурсов. Но повторюсь - это пока гипотеза. Ответы мы получим в течение максимум двух месяцев».

По мнению эксперта, сейчас не нужно никоим образом сомневаться в том, что все эти «резервисты» с задержкой в несколько месяцев окажутся на фронте. «Система построена так, что никаких бунтов мы не увидим в принципе. Сейчас российское законодательство делает уклонистов безправными (блокировка карточек, водительских прав и т.д.). Они два года выписывали полную архитектуру этих мобилизационных изменений и были готовы запустить эту самую мобилизацию еще с мая. Но Путин ждал. Что стало триггером? По моему мнению, причиной стало уменьшение желающих идти на контракт. Параллельно с этой мобилизацией идет уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов. До сих пор эта война была исключительно о деньгах (деньги в обмен на смерть). Сейчас деньги резко уменьшились. Это будет поводом для бухтения, но не выступлений», - аргументирует политолог.

В целом, оценивая властные телодвижения в стране-агрессоре, Вадим Денисенко отдельное внимание обращает на то, что эта скрытая мобилизация будет вымывать значительно более ясный человеческий ресурс. «Более качественный в смысле квалификации, социального положения (проще говоря, не алкоголики). Это точно серьезно ударит по трудовому потенциалу», - констатирует эксперт, прогнозируя при этом, что накопительный эффект мы увидим не ранее чем через 12 месяцев.