Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полученные им разведывательные данные говорят о серьезной угрозе сухопутных операций РФ против Украины. Об этом он заявил в своем обращении, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.



«Разведывательные данные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутных операций против Украины. У меня в руках есть документ разведки, сводка наших разведывательных данных. Здесь несколько страниц - детальное описание всех сил противника, расположенных на расстоянии буквально в нескольких десятках километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжения в Украину. Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь - самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня», – отметил он.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток (с 14:00 26 ноября 2018 до 14:00 25 января 2019.). Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней с 9 утра 28 ноября.