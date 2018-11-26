Члены оборонного комитета Верховной Рады единогласно поддержали президентский законопроект «О введении военного положения в Украине», сообщает УНИАН.

Законопроект передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Заседание должно состояться в 16:00.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».