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Члены оборонного комитета Верховной Рады единогласно поддержали президентский законопроект «О введении военного положения в Украине», сообщает УНИАН.

Законопроект передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Заседание должно состояться в 16:00.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».
ForUm

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