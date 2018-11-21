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Акции протестов участников ОО «Авто Евро Сила» завершились по всей Украине. Движение транспорта по автодорогам государственного значения осуществляется без ограничений, сообщает пресс-служба Укравтодора.

В Черкасской области продолжается акция протеста жителей Смелы на км 198 автодороге Н-01 Киев - Знаменка (выезд из Смелы в направлении Киева).

Требования протестующих – несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в Смеле.

На месте происшествия обеспечение безопасности дорожного движения и охране общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции.

Напомним, организация «АвтоЕвроСила» объявила, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу.

Общественная организация «АвтоЕвроСила» начала 20 ноября бессрочную акцию гражданского неповиновения.

21 ноября в ряде регионов страны продолжились массовые акции с блокированием дорог. 

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что водители нерастаможенных транспортных средств, которые перекрыли автодороги, уже перешли допустимые рамки правового поля, поэтому было принято решение разблокировать все дороги и трассы.
ForUm

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