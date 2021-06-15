также в разделеЭкономика
Зеленский поддержал публичную продажу акций Нафтогаза и Энергоатома 18
Зеленский: С 1 июля земля не поедет на поездах в другие страны 15
Налоговая амнистия: Рада приняла закон о добровольной декларации 16
НАПК требует отменить назначение Витренко главой Нафтогаза 33
В Украине подорожали крупы 48
Минэкономики: Украина не использовала более $7 миллиардов инвестиций 19
Нафтогаз подаст в суд на Газпром из-за запрета на транзит газа из Средней Азии 25
Укрзализныця сократит 30% работников центрального аппарата управления 13
В Минэнерго допустили значительное подорожание газа для населения 43
J.P. Morgan ожидает получение Украиной транша от МВФ до сентября 13
ГФС проводит обыски в «Нафтогазе» 20
Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы «Энергоатома» 13
Рожкова намерена проработать в НБУ еще минимум 4 года 18
ТОП-5 торговцев муниципальными облигациями на ПФТС возглавили МТБ БАНК, Банк Кредит Днипро и Банк 3/4 2957
Витренко признал, что назначен с нарушением «определенных западных стандартов» 20
В Украине завершили «карантинные» выплаты для ФЛП 11
Всемирный банк назвал причины «сомнительных» экономических перспектив Украины 27
Тарифы на коммуналку за год выросли на 35% 17

С 15 июня в Украине начинают действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией («евроблях»).

Новые правила начинают действовать через месяц со дня вступления в силу закона (закон вступил в силу 15 мая), передает «Экономическая правда».

Согласно новым правилам, отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготным механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут использовать такую ​​возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам «Евро-2» и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты 4643-д и 4644-д.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
19
Теги