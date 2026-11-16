Письменник В’ячеслав Гук розкритикував Юрія Андруховича, Юрія Винничука та Василя Шкляра за їхні публічні висловлювання 2010–2015 років щодо можливого відокремлення Криму й Донбасу від України. На його думку, ці заяви знецінювали український Крим і демонстрували готовність пожертвувати територіальною цілісністю держави заради політичної однорідності.

Про це Гук написав у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Письменник нагадав, що в липні 2010 року Юрій Андрухович в інтерв’ю агентству УНІАН висловився за можливість відокремлення Криму та Донбасу. Його аргументація полягала в тому, що ці регіони політично тяжіють до Росії, а український політичний рух там нібито заблокований. Згодом Андрухович розвинув цю позицію в інтерв’ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna.

Тоді В’ячеслав Гук опублікував відповідь на позицію Андруховича. У вересні 2010 року газета «День» надрукувала його статтю «Крим — це все-таки Європа. Відповідь Юрію Андруховичу», у якій автор заперечував проти запропонованого письменником підходу та наводив аргументи на користь української ідентичності Криму.

Іншим прикладом Гук назвав публікацію Юрія Винничука «Я відпускаю Крим», розміщену на сайті ТСН улітку 2010 року. У ній письменник заявив, що готовий відмовитися від Криму та Донбасу на користь Росії, якщо цього прагне населення цих регіонів.

Згодом, в інтерв’ю «Українській правді. Життя» від 21 жовтня 2010 року під назвою «Україні треба розділитися й пожити, як дві Німеччини», Винничук знову висловився за розділення країни.

Третім письменником, чиї висловлювання згадав Гук, став Василь Шкляр. Під час творчої зустрічі в Луцьку в березні 2015 року він поставив під сумнів доцільність утримання Криму у складі України, назвавши півострів російськомовним і таким, де сам почувався чужинцем. Про це тоді повідомляло видання «ВолиньPost».

Гук наголошує, що сприймає Крим не як курортну територію чи проблемний регіон, а як свою батьківщину та простір перетину багатьох культур і історичних епох. На його переконання, висловлювання трьох письменників були не просто політичними оцінками, а неприйнятними заявами щодо територіальної цілісності України.

«Для мене ці заяви залишаються травмою», — написав Гук.

Він також зауважив, що не знає, чи змінили Андрухович, Винничук і Шкляр свої погляди, однак вважає, що публічні інтелектуали мають нести моральну відповідальність за власні слова.

Справжніми авторитетами письменник назвав митців, які, за його словами, не готові поступатися Україною заради політичної кон’юнктури, а виборюють її незалежність на фронті та словом.