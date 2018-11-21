Организация «АвтоЕвроСила» объявила, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу.

Соответствующее заявление огласил возле здания Верховной Рады один из руководителей движения Олег Ярошевич, сообщает «Украинская правда».

По его словам, нынешний формат больше не актуален.

«Сегодня официально акцию гражданского неповиновения по принятию закона 8487 под стенами Верховной Рады и по всей Украине мы приостанавливаем. Мы будем переформатироваться и принять новое решение и новый план действий», - сказал он.

«Хочу обратиться ко всем членам «АвтоЕвроСилы», которые сегодня принимали участие в евроакции, поблагодарить каждого. Стоять уже здесь смысла нет. Нет смысла стоять и в областях на дорогах и на границах», - добавил он.

Ярошевич отметил, что участники акции не имеют целью конфликтовать с полицией и заявил, что по состоянию на 21 ноября «ни одна трасса не перекрывалась, там ограничивалось движение».

Напомним, общественная организация «АвтоЕвроСила» начала 20 ноября бессрочную акцию гражданского неповиновения.

21 ноября в ряде регионов страны продолжились массовые акции с блокированием дорог.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что водители нерастаможенных транспортных средств, которые перекрыли автодороги, уже перешли допустимые рамки правового поля. Их действия ограничивают возможности других граждан. Поэтому было принято решение разблокировать все дороги и трассы.