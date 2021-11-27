За сдачу нерастаможенного автомобиля на еврономерах их водителей штрафуют на 170 тыс. грн. Одним из рабочих вариантов избежать санкций может стать отчуждение машины в пользу государства.

Как отмечают в ОО "Авто Евро Сила", сегодня первый водитель уже поступил именно так – все потому, что его грузовой бус не подпадал под условия льготной растаможки, пишет UBR.ua.

Теперь это транспортное средство будет передано на благотворительность, в частности, в одну из воинских частей для перевозки курсантов.

"К сожалению, государство не идет навстречу обычным людям, наши граждане готовы отдавать собственное имущество на нужды тех же защитников отечества", – констатируют в АЕС.

Водителей также предупреждают, что если человек лично загнал (ввез) автомобиль в таможенном режиме "транзит" или временного ввоза, информация о нем (паспорт, прописка) есть в таможенной базе. Следовательно, найти нарушителя и впаять ему штраф на 170 тыс. грн – для таможенников не проблема.

То же относится и к водителям, которые не загоняли автомобиль, но покупали на него страховку, или хотя бы раз в отношении него полицией было вынесено постановление о нарушении ПДД – таможня так же найдет нарушителя для привлечения к ответственности.

Какие есть варианты: