По состоянию на утро 21 ноября в Волынской, Львовской, Тернопольской, Одесской и Хмельницкой областях продолжаются акции протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации с частичным блокированием движения автотранспорта, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что завершены акции протеста, сопровождавшиеся перекрытием дорог, в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях.

В то же время продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в следующих областях:

Волынской - автодорога М-19 Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого р-на);

Львовской - автодорога М-06 Киев-Чоп, 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского р-на) и км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского р-на);

Одесской - автодорога М-05 Киев-Одесса, км 450 + 500;

Тернопольской - автодорога М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, км 154;

Хмельницкой - автодороги Н-03Житомир-Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, К.-Подольского р-на) и Н-25 Городище-Ривне -Староконстантинов, км 249 + 320 (г. Шепетовка).

Кроме того, в Черкасской области с 19 ноября продолжается акция протеста жителей Смелы на км 207 а/д Н-01 Киев-Знаменка (выезд из. Смела в направлении Знаменки).

Требования протестующих - несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в Смеле.

Напомним, общественная организация «АвтоЕвроСила» начала 20 ноября бессрочную акцию гражданского неповиновения.

Активисты, в частности, заблокировали центр Киева и трассы Киев-Одесса, Киев-Чоп, Чернигов-Новые Ярыловичи. Всего из-за акций протеста было ограничено движение автомобильного транспорта в 23 населенных пунктах.