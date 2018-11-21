Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что водители нерастаможенных транспортных средств, которые перекрыли автодороги, уже перешли допустимые рамки правового поля. Их действия ограничивают возможности других граждан. Поэтому было принято решение разблокировать все дороги и трассы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Либеральная лояльность к «евробляхерам» закончилась там, где они превратили свое право на протест – в ограничение прав других людей. Было принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции. Конечно, полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения», - заявил Аваков.

В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций – к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры.

Сегодня, 21 ноября, в ряде регионов страны продолжаются массовые мероприятия водителей транспортных средств на еврономерах. По предварительным подсчетам, по состоянию на утро общее количество участников в целом по стране составляет более тысячи человек. Наибольшее количество зафиксировано в Днепропетровской (160 человек/90 авто), Житомирской (100 человек/50 авто), Львовской (150 человек/70 авто) и Черниговской областях (150 человек/82 авто).

Движение на автодорогах, из-за блокирования дорог водителями нерастаможенных автомобилей, остается частично ограниченным в 7 регионах государства: Волынской (с. Княгинино, трасса М-19), Житомирской (с. Грозино, трасса М-07, с. Березино, трасса М-06 ), Кировоградской (с. Степное, трасса Н-14), Львовской (с. Розвадов, трасса М-06); с. Милятин, трасса М-06), Одесской (Беляевский р-н., с. Дачное, трасса М-05), Полтавской (г. Кременчуг) и Черниговской областях (ПКПП «Яриловочи, трасса М-01).

На сегодняшний день полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках статьи 279 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ривненской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

Предостерегаем: в случае нарушений законодательства Украины к нарушителям будут применены предусмотренные законодательством меры полицейского принуждения.