Следователи Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, который брал взятки с граждан Украины и иностранцев за ввоз автомобилей в иностранной регистрации.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей в режиме временного ввоза без соответствующих оснований и документов. За каждое «оформленное» авто он брал 600 долларов.

Следователи ГБР задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды.

Начальнику подразделения сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч.3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.