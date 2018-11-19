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Общественная организация «Авто Евро Сила» анонсировала на вторник, 20 ноября, в 46 городах Украины начало бессрочной «акции гражданского неповиновения».

Как сообщается в Facebook организации, №все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза».

Акции будут проходить в каждой области Украины.

«По предварительным оценкам участие в акциях гражданского неповиновения примут более 50 тысяч граждан Украины», - заявили в организации.

При этом активисты сообщили точные координаты всех мест, где будут проходить акции, чтобы граждане могли скорректировать свой маршрут.
ForUm

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