Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что большинство из 4,7 тысяч преступлений против Майдана, которые расследуются правоохранителями, раскрыто. Три десятка правоохранителей, которые проходят подозреваемыми по делам Майдана, до сих пор занимают должности в силовых структурах.

Также 21 ноября в Украине во второй раз отмечается День Десантно-штурмовых войск. Впервые день ДШВ отмечали 21 ноября, а не 2 августа, в 2017 году. В боях на Донбассе погибли 487 бойцов Десантно-штурмовых войск Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представления на назначение на должность министра финансов Оксаны Маркаровой, которая сейчас выполняет обязанности министра, и Ирины Фриз – министром по делам ветеранов. Также Гройсман предложил Верховной Раде рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Организация «АвтоЕвроСила» объявила, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что водители нерастаможенных транспортных средств, которые перекрыли автодороги, уже перешли допустимые рамки правового поля, поэтому было принято решение разблокировать все дороги и трассы.

Новым главой Интерпола избран исполняющий обязанности президента организации Ким Чон Ян.

Кабинет Министров уволил Наталью Гудзь с поста председателя Государственной служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Американский штат Коннектикут признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air намерен возобновить работу украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина».

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)».

В Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за клевету в средствах массовой информации и в сети интернет.