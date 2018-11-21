Премьер-министр Владимир Гройсман принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Оксаны Маркаровой, которая сейчас выполняет обязанности министра, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Отмечается, что данное решение принято по итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову.