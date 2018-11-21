В боях на Донбассе погибли 487 бойцов Десантно-штурмовых войск Украины, сообщил Президент Петр Порошенко.

«487 «крылатых пехотинцев» не вернулись с боевых заданий, погибнув в ожесточенных боях с российским агрессором. Вечная им память и вечная слава», - сказал Глава государства в центре подготовки десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины. Присутствующие почтили минутой молчания погибших.

Он отметил, что за мужество и героизм, проявленные в боях с оккупантами, более 7 тысяч воинов-десантников награждены государственными наградами и знаком отличия Президента Украины, а 12 военнослужащих отмечены высшей государственной наградой - «Золотой Звездой» Героя Украины.

«Год назад мною было принято решение установить праздник новосозданных десантно-штурмовой войск ВСУ в день их небесного покровителя – Архистратига Михаила, который, по церковному преданию, первым поведет воинов света на бой с силами тьмы в день последней битвы Добра со Злом», - напомнил президент. Он добавил, что тогда в центре Киева, на Михайловской площади, военные ДШВ торжественно получили береты нового образца и вернулись в мировое десантное братство.

Во время посещения общевойскового полигона десантно-штурмовой войск Президент пересмотрел демонстрационный показ тактического эпизода «Захват переправы». Во время показа применялась штурмовая военная авиация, состоялось десантирование личного состава и военной техники, захват определенного рубежа.

Также Президенту продемонстрировали демонстрационный показ тактического эпизода «Ведение боя десантно-штурмовым подразделением во время захвата важного рубежа (десантирования)», во время которых была использована штурмовая авиация, осуществлялось десантирование личного состава из самолетов Ил-76 и АН-26 и вертолетов.