Американский штат Коннектикут признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
«Штат Коннектикут сегодня признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая прокламация подписано губернатором штата Коннектикут Дэниелом Мэллоем», – сказано в сообщении.
Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
Американский штат Северная Каролина стал 20-м по счету, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа,
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