В Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за клевету в средствах массовой информации и в сети интернет. Соответствующий проект закона №9306 от 20 ноября о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за клевету зарегистрирован в парламенте 20 ноября.

Авторами законопроекта выступили народные депутаты Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин (все из фракции «Блок Петра Порошенко»), сообщает УНИАН.

В частности, в УК предлагается внести статью о клевете, которой предусматривается за умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию наказывать «штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до двух лет».

Среди прочего, речь идет о действиях, совершенных путем публичного демонстрирования в произведениях, в средствах массовой информации или в сети интернет.

В то же время предлагается, если клевета соединена с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, тогда необходимо наказывать «ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового».

Кроме того, ссылки на эту статью предполагается закрепить в УПК. Законопроект направлен на рассмотрение комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в последнее время в Украине свободу слова «все чаще путают с вседозволенностью распространения откровенно непроверенных, а то и вовсе ложных фактов».

Авторы законопроекта заявляют, что уголовная ответственность за клевету предусмотрена в ряде стран, и в частности в США, Франции, Германии, Италии и других странах. Кроме того, они отмечают, что «одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых средств массовой информации в адрес народного депутата Украины о причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк)».

Как сообщал ForUm, 12 ноября Суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.