Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Документ предусматривает переименование Днепропетровской области в Днипровскую.

«Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа. Процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституцию. Анализ показывает, что за Днипровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат - то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днипровской, а место Петровского - на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днипровскую», - отметил Глава государства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» определено, что к символике коммунистического тоталитарного режима относятся, в частности названия областей, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управлении СССР, УССР. Согласно этому закону изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима на всей территории Украины запрещено.

Название Днепропетровской области содержит упоминание о Григории Петровскои (1878 - 1958) - партийном, большевистском и советском деятеле, руководителе революционного движения и председателе ЦИК УССР, одном из организаторов Голодомора 1932-33 годов и главном деятеле тоталитарного коммунистического режима в Украине, а следовательно, принадлежит к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которой на всей территории Украины запрещено.

Целью законопроекта является переименование Днепропетровской области для предотвращения дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима.

Напомним, 20 ноября Верховная Рада не смогла направить в Конституционный суд инициативу переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.