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Новым главой Интерпола избран исполняющий обязанности президента организации Ким Чон Ян.

Об этом сообщается на официальной странице Интерпола в Twitter.

«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола на двухлетний срок», - говорится в сообщении.

Выборы проходили на 87-й генеральной ассамблее Интерпола в Дубае.

Голосование состоялось в ходе 87-й генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае.

Напомним, возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.

На пост главы организации также претендовал россиянин Александр Прокопчук.

Украина рассматривала возможность приостановления членства в Интерполе в случае избрания президентом организации представителя России.
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