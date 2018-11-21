Новым главой Интерпола избран исполняющий обязанности президента организации Ким Чон Ян.
Об этом сообщается на официальной странице Интерпола в Twitter.
«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола на двухлетний срок», - говорится в сообщении.
Выборы проходили на 87-й генеральной ассамблее Интерпола в Дубае.
Голосование состоялось в ходе 87-й генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае.
Напомним, возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.
На пост главы организации также претендовал россиянин Александр Прокопчук.
Украина рассматривала возможность приостановления членства в Интерполе в случае избрания президентом организации представителя России.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время