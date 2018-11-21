также в разделеПолитика
Порошенко: «Укрпочта» не будет сокращать отделения 11
Четверо нардепов Ляшко голосовали в Раде, находясь в Одесской области 19
Гройсман просит парламент уволить Кутового 48
Гройсман предложил Раде назначить Маркарову главой Минфина 50
Лещенко: Если оппозиционная Платформа пройдет в парламент, Медведчук будет претендовать на роль спикера 72
Нимченко: На местах граждане поняли шаг Рабиновича как хороший сигнал о том, что украинцы могут договариваться 56
Бродский начал агитационный тур партии «Регионы, вперед!» на свиноферме 165
Украина призвала реформировать Совбез ООН 53
Рада не смогла переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую 64
«Нацкорпус» не поддержал выдвижение в президенты Кошулинского 49
Порошенко поблагодарил главу Черкасской епархии УПЦ МП за мудрость 176
Порошенко заверил, что жители Смелы не будут переплачивать за тепло 60
Погребинский: Соцопросы свидетельствуют, что большинство граждан поддерживают мирный план Медведчука 111
Медведчук возмущен тарифным геноцидом, устроенным Гройсманом 65
Порошенко назначил нового главу Черкасской ОГА 32
«РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает Гриценко перестать спекулировать на теме Донбасса 66
Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности нардепа Березкина 35
Левочкина и Бойко исключили из Оппоблока 184

Премьер-министр Владимир Гройсман принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение народного депутата Ирины Фриз министром по делам ветеранов, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Отмечается, что данное решение принято по итогам консультаций с парламентской коалицией.

Напомним, в марте Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.

Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов. 

11 ноября Кабинет Министров создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1545 грн.
43
Теги