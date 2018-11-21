Премьер-министр Владимир Гройсман принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение народного депутата Ирины Фриз министром по делам ветеранов, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Отмечается, что данное решение принято по итогам консультаций с парламентской коалицией.

Напомним, в марте Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.

Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов.

11 ноября Кабинет Министров создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.