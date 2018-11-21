Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air намерен возобновить работу украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина».



Об этом было объявлено во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с главным исполнительным директором компании Wizz Air Джозефом Варади, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я очень рад вашему решению вернуться обратно в Украину. Я считаю, что это очень символичное решение и оно характеризует те изменения, которые произошли за последние четыре года в Украине», - сказал Глава государства.

По словам Президента, прежде всего речь идет о возможности для бизнеса. «И тот факт, что Украина в рейтинге Doing Business вышла уже на 71-ю строчку, опередив отдельные страны Европейского Союза, и мы уверены, что и благоприятный инвестиционный климат будет убеждать, что это абсолютно правильное решение Wizz Air», - добавил он.

Президент отметил, что с 11 июня 2017 года до 11 июня 2018 количество пересечений границы в сторону Европейского Союза составило 20 млн. «Почему бы значительной части этих пассажиров не воспользоваться самолетами Wizz Air? Когда Wizz Air является одной из самых оптимальных моделей «цена-качество», - отметил он.

«С другой стороны, по моему мнению, является очень перспективным внутренний рынок авиаперевозок. И тот факт, что Wizz Air готова принять решение о возобновлении деятельности дочерней компании, чтобы налоги платились в Украине, дочерняя компания владела самолетами, которая материнская компания ей передаст - намного повысит эффективность взаимодействия с национальными властями», - сказал Порошенко.

По его словам, факт поддержки Украины деятельности Wizz Air и нынешняя встреча является подтверждением того, что двери Украины открыты для компании и сотрудничество будет эффективным.

Президент также подчеркнул, что этот рынок очень конкурентный. «И я считаю, что эта конкуренция побуждает операторов рынка повышать качество услуг, снижать цены, а главное - держать двери Евросоюза открытыми для простых украинцев. Потому маршруты, которые предложила Wizz Air, это дополнительные возможности посещения других, новых для Украинской стран Евросоюза», - отметил Порошенко.

Главный исполнительный директор компании Wizz Air Джозеф Варади, в свою очередь, отметил, что компания работает 10 лет в Украине и уже перевезла 7 млн пассажиров.

«Мы хотим усилить свое присутствие и сделать больше для Украины. Полностью с вами согласен и считаю, что инвестиционный климат в Украине изменился к лучшему», - сказал он, добавив, что безвизовый режим с ЕС очень способствует росту путешествий.

«Безвизовый режим и отсутствие ограничений к путешествиям вместе с экономическим ростом будет главным драйвером роста нашего бизнеса в Украине. Считаю, что сейчас как раз правильное время для нас разработать более амбициозные планы для работы в Украине», - отметил Варади. Он сообщил, что компания имеет целью восстановить деятельность Wizz Air в Украине как украинского перевозчика «Визз Эйр Украина», что сможет добавить услуги высокого качества при низких ценах».

Он также отметил, важность конкуренции, поскольку это побуждает предоставлять лучшие услуги, и сообщил о готовности предоставить больше самолетов, которые бы базировались в Украине.

Как известно, в 2018 году в Украине начала работать лоукост-авиакомпания Ryanair. 3 сентября она выполнила свой первый рейс из Украины - Киев-Берлин.