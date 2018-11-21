Кабинет Министров уволил Наталью Гудзь с поста председателя Государственной служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка», - написала она.

Супрун подчеркнула, что безосновательные запреты Гудзь «не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны».

Напомним, 19 сентября правительство приняло решение отстранить и инициировало дисциплинарное производство в отношении председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя службы Владислава Целины по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.

В от же день временно исполняющим обязанности председателя Гослекслужбы был назначен Роман Исаенко.