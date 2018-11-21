Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что большинство из 4,7 тысяч преступлений против Майдана, которые расследуются правоохранителями, раскрыто. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

«На сегодняшний день из тех 4,7 тысяч преступлений большая часть раскрыта, то есть установлены обстоятельства совершения этих преступлений. В самом лучшем варианте, который есть у нас, это установлены и исполнители, и организаторы и заказчики и пособники, в том числе и среднее звено», - подчеркнул Горбатюк.

«На сегодняшний день сообщено о подозрении 442 лицам, следователями ГПУ – 298 лицам, в отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд, следователями ГПУ – 158», - отметил он.

По словам Горбатюка, в делах, которые расследуются или направлены в суд, под стражей находятся 13 человек. «Их могло быть намного больше, но происходят неоднократные случаи изменения меры пресечения, даже лицам, которые подозревались в совершении трех убийств и 33 покушений на убийства», - заявил он.

«Со времени последнего февральского отчета до настоящего времени, то есть за последний год, сообщено о подозрении 42 лицам, из них пяти прокурорам, семи судьям, 24 правоохранителям, среди которых один следователь, и еще пяти титушкам», - сообщил Горбатюк.

По словам прокурора, в этом году в суд направлены 16 обвинительных актов в отношении 34 лиц, по результатам рассмотрения судами принято 4 обвинительных приговоры в отношении 4 лиц, в отношении троих это лишение свободы.

Напомним, сегодня в Украине отмечают пятую годовщину Евромайдана.