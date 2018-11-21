Сегодня, 21 ноября, в Украине во второй разу отмечается День Десантно-штурмовых войск.



Впервые день ДШВ отмечали 21 ноября, а не 2 августа, в 2017 году.

Научный консультант рабочей группы по брендированию Десантно-штурмовых войск Украины Василий Павлов пояснил, что 2 августа — дата первого прыжка парашютиста в Московском военном округе и это событие не имеет отношения к украинскому десанту.

«По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября», - сказал Павлов.

По его словам, принято решение связать праздник новых десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем Святым Михаилом.

В 2017 году Президент Петр Порошенко переименовал украинские Высокомобильные десантные войска (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

Глава государства также подписал указ о праздновании Дня ДШВ ВСУ 21 ноября. А 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект № 7330, которым переименовала Высокомобильные десантные войска в Десантно-штурмовые.

Также с 21 ноября 2017 года цветом украинского десанта стал темно-бордовый.

На берете также изменен знак. Отныне это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов рода человеческого.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил бойцов ДШВ с праздником.

«Десантно-штурмовые войска родились в период смертельных для Украины испытаний, в огне кровавого противостояния российской агрессии на востоке страны. Вы вобрали в себя не только лучшие традиции прошлого, а и боевой опыт, несгибаемый дух, мужество и самоотверженность героев-защитников Украины. Ваш подвиг вписан золотыми буквами в историю страны, на вашем примере воспитываются новые поколения защитников Украины», – отметил он.

«Ваша главное качество - способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях. Воин-десантник является синонимом таких понятий как честь, достоинство, верность долгу, доблесть. И особым смыслом это понятие наполнилось в нынешний период, когда десантно-штурмовые войска стали надежным форпостом безопасности нашего государства. Вы достойно выполняете все поставленные задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Убежден, что наша победа над российским агрессором не за горами. Горжусь вами! С праздником, боевые побратимы! Вместе победим! Слава Украине!» – сказано в поздравлении.