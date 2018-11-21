Премьер-министр Владимир Гройсман предложил Верховной Раде рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия , сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Отмечается, что данное решение принято по итогам консультаций с парламентской коалицией.

Напомним, в мае 2017 года Кутовой подал заявление об отставке.