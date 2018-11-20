Из-за акций протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации в 23 населенных пунктах Украины ограничено движение автомобильного транспорта.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

«По состоянию на 12.00 в городе Киев и на территории 19 областейпродолжаются акции представителей и сторонников общественной организации «Авто Евро Сила», в которых принимают участие более 5 тысяч человек», - отметили в ведомстве.

«Во время указанных мероприятий в 23 населенных пунктах ограничивается движение автотранспорта», - добавили в МВД.

В то же время Укравтодор в Facebook сообщил, что из-за протестов, которые сопровождаются перекрытием движения транспорта на автодорогах государственного значения, затруднено движение транспорта в 14 областях Украины.

Трассы перекрыли в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Как сообщал ForUm, общественная организация «Авто Евро Сила» анонсировала на вторник, 20 ноября, в 46 городах Украины начало бессрочной «акции гражданского неповиновения».

Активисты, в частности, заблокировали центр Киева и трассы Киев-Одесса, Киев-Чоп, Чернигов-Новые Ярыловичи.