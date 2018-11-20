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На территории Украины было заблокировано движение транспорта на автомобильной дороге сообщением «Чернигов - Новые Ярыловичи» в связи с акцией протеста владельцев «евроблях». Об этом сообщает 112 Украина.

Очереди автотранспорта образовались перед белорусским пунктом пропуска «Новая Гута» при выезде из страны, при въезде в Беларусь – перед украинским пунктом пропуска «Новые Ярыловичи».

По информации издания Белорусский партизан, погранпереходы «Новая Гута - Новые Яриловичи» были заблокированы с украинской стороны владельцами машин с литовскими номерами.

Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться к городу.

В пресс-службе ГПСУ сообщили, что в настоящее время пункт пропуска продолжил работу в штатном режиме.

Как сообщал ForUm, общественная организация «Авто Евро Сила» анонсировала на вторник, 20 ноября, в 46 городах Украины начало бессрочной «акции гражданского неповиновения».
ForUm

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