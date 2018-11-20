Сообщение, что вблизи АЗС в Ривненском районе заминирована автодорога Киев-Чоп в полицию поступило сегодня, около 12:50.

По данным пресс-службы облполиции, правоохранители немедленно отвели участников всеукраинской акции, которая длится с 09:00 вблизи села Белая Криница, на безопасное расстояние.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, работники взрывотехнического отдела ГУНП, кинологи, медики и спасатели.

По факту перекрытия движения на автодороге Киев-Чоп начато досудебное расследование и внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины.

Так, сегодня, 20 ноября, с 09:00 возле села Белая Криница на поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли автодорогу Киев-Чоп, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу.

Как сообщал ForUm, общественная организация «Авто Евро Сила» анонсировала на вторник, 20 ноября, в 46 городах Украины начало бессрочной «акции гражданского неповиновения».

Активисты, в частности, заблокировали центр Киева и трассу Киев-Одесса.