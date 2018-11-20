Авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта в центре Киева, сообщает пресс-служба «Киевпастранса».
«Введено оперативное положение - курсирование без соблюдения графика движения - на автобусных маршрутах №№ 24, 62, 55. Учитывайте это, пожалуйста, при планировании поездок», - говорится в сообщении.
Так, с 08:50 движение автобусов организовано:
- М24 и М62: ст. м. Арсенальная и до Европейской площади;
- М55 курсирует через б-р Леси Украинки.
Как сообщал ForUm, общественная организация «Авто Евро Сила» анонсировала на вторник, 20 ноября, в 46 городах Украины начало бессрочной «акции гражданского неповиновения».
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